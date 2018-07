Mercedes adia definição de substituto de Rosberg para janeiro

Não será neste mês que a Mercedes definirá o nome do substituto de Nico Rosberg para o Mundial da Fórmula 1 de 2017. Nesta quinta-feira, um porta-voz da equipe anunciou que o novo piloto do time só será conhecido em janeiro, após o retorno às atividades, ao fim do recesso das festas de dezembro.

O adiamento deve esfriar momentaneamente as especulações sobre o futuro parceiro de Lewis Hamilton na Mercedes. Nas últimas semanas, diversos nomes viraram alvo de rumores, como o espanhol Fernando Alonso, o alemão Sebastian Vettel, o finlandês Valtteri Bottas e o também alemão Pascal Wehrlein. Alonso já descartou essa possibilidade.

No momento, Bottas é o favorito para assumir a vaga na Mercedes, deixando em aberto seu lugar na Williams. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a vaga poderia até ser ocupada pelo brasileiro Felipe Massa, que se aposentou da F-1 ao fim da temporada 2016. Wehrlein, outro cotado para a Mercedes, já teria sido descartado pela falta de experiência.

A Mercedes busca novo piloto por causa da surpreendente aposentadoria do alemão Nico Rosberg, anunciada no início deste mês. Ele fez o anúncio apenas cinco dias depois de se sagrar campeão da F-1 pela primeira vez na carreira.