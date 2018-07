Mercedes alcança terceira dobradinha e repete feito da Ferrari em 2004

XANGAI - Ao cruzarem a linha de chegada, em Xangai, Lewis Hamilton e Nico Rosberg repetiram um feito que não ocorria desde 2004 na Fórmula 1. Pela terceira vez consecutiva, na temporada, a dupla da Mercedes encerrou a corrida nos dois lugares mais altos do pódio.

A última vez que uma equipe conquistou três dobradinhas consecutivas ocorreu em 2004, quando a Ferrari venceu 15 dos 18 Grandes Prêmios da temporada, com oito dobradinhas de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, sendo apenas uma vitória do brasileiro e sete do alemão.

A mesma dupla detém o recorde atual, realizado em 2002, quando a Ferrari venceu as últimas cinco etapas do torneio, com nove dobradinhas. Mas, outro motivo marcou a temporada lembrada pelo fatídico acontecimento entre os pilotos da equipe no Grande Prêmio da Áustria, quando Barrichello cedeu a posição para Schumacher na reta final para a vitória.

O brasileiro ainda teve outra chance de repetir o feito das dobradinhas, ao lado de Jenson Button, em 2009, quando a equipe conquistou os primeiros lugares nas etapas da Espanha e Mônaco, mas não repetiram o feito na Turquia.

Dois anos antes, em 2007, Lewis Hamilton, em seu primeiro ano na categoria, pela McLaren, conquistou a marca, ao lado de Fernando Alonso, mas em rodadas distantes. O feito se repetiu quatro vezes, entre o espanhol e o britânico, e, ainda assim, não foi suficiente para dar o título a um dos pilotos da equipe naquela temporada.

Já o recorde de dobradinhas em uma única temporada pertence a dupla de maior rivalidade na história da Fórmula 1. Ayrton Senna e Alain Prost, em 1988, ultrapassaram a linha de chegada nas primeiras colocações em dez das 16 etapas do torneio. sendo quatro pódios consecutivos com as posições mais altas. A única vitória que não foi compartilhada pela dupla da McLaren, na temporada, ocorreu na Itália, quando ambos abandonaram e Gerhard Berger saiu vitorioso.

E se depender da Mercedes, este ano, a escrita será finalmente quebrada. A montadora alemã não teve dificuldades para vencer as corridas da temporada e dificilmente o recorde das dobradinhas não será superado por Lewis Hamilton e Nico Rosberg que devem lutar pelo título até o fim da competição.