Mercedes anuncia jovem alemão para posto de reserva

A Mercedes anunciou nesta segunda-feira o jovem alemão Pascal Wehrlein como seu novo piloto reserva. Com apenas 19 anos, ele foi integrado à equipe da Fórmula 1 um dia depois de se tornar o mais jovem a vencer uma etapa da DTM, categoria de carros de turismo baseada na Alemanha.

Wehrlein já trabalhou para a equipe que lidera a F-1 neste ano, ao fazer testes durante 30 dias no simulador do time. Na semana passada, pilotou um carro da categoria pela primeira vez em Portimão, em Portugal. Ele completou 500 quilômetros em uma avaliação de jovens pilotos no carro 2012 da Mercedes.

Agora, o alemão será o reserva de Nico Rosberg e Lewis Hamilton nesta temporada da F-1 já a partir do GP de Cingapura, no próximo fim de semana. "Ele tem trabalho duro nos bastidores neste ano em nosso simulador, desempenhando papel muito importante em nossas preparações antes das corridas. Ao lado de Nico e Lewis, é o piloto mais familiarizado com nossos procedimentos e é a escolha certa para ser o reserva", declarou o chefe de equipe, Toto Wolff.

Wehrlein, por sua vez, comemorou a grande chance na principal categoria do automobilismo mundial. "Para mim, é um sonho que se torna realidade completar este teste e agora assumir esse novo papel. Durante toda a minha vida eu trabalhei duro para ter esta oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1. E sempre foi meu objetivo fazer isso pela Mercedes", declarou.