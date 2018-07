Mercedes anuncia mudanças em departamento técnico para temporada 2019

Sem vencer na Fórmula 1 há duas etapas, a Mercedes anunciou mudanças em seu departamento técnico nesta quinta-feira. Dois altos dirigentes da equipe, atual campeã do Mundial de Pilotos e de Construtores, vão deixar o time na temporada 2019.

A primeira alteração será a saída de Aldo Costa do posto de diretor de engenharia. A partir do próximo ano, ele vai ocupar uma função de conselheiro do time. E Mark Ellis vai deixar o cargo de diretor de performance para ter um "ano sabático" em 2019. Loic Serra será o seu substituto. O posto de diretor de engenharia vai ser ocupado por John Owen, atual chefe de design da equipe.

"Este é o momento significativo para a nossa equipe e também uma grande oportunidade. Já dissemos muitas vezes que não podemos congelar uma organização bem-sucedida", afirmou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, ao justificar as mudanças.

"Esta é uma estrutura dinâmica e estou orgulhoso de que podemos trocar o bastão para uma geração de líderes mais jovens, de forma suave. Estivemos em conversas com Mark e Aldo durante muitos meses para encontrar a melhor saída para uma transição dentro do time", comentou o dirigente.

Aldo Costa chegou à Mercedes em 2011, vindo da Ferrari, onde chegou a ser diretor técnico. Mark Ellis, por sua vez, já ocupou cargos de relevância na Red Bull, nos anos em que a equipe brilhou na Fórmula 1, com títulos seguidos entre 2010 e 2013. Ele voltou à Mercedes em 2014.