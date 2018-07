Mercedes anuncia nova mudança em sua direção na F1

Apesar da saída do cargo executivo, no início de abril, Fry seguirá ligado à Mercedes como consultor comercial até o fim de 2014. O dirigente integrava a equipe desde 2002. Neste período celebrou os títulos de Pilotos e Construtores em 2009, com Jenson Button, e viu o time mudar de nome várias vezes - BAR, Honda e Brawn GP foram as outras denominações da Mercedes nos últimos anos.

"Me sinto muito privilegiado por ter tido esta oportunidade de trabalhar com esta equipe durante 11 anos. E fico orgulhoso por ter levado o time a sua primeira vitória e principalmente pelo título duplo em 2009", comentou Fry em sua mensagem de despedida.

Fry vinha perdendo espaço na equipe desde a chegada do austríaco Toto Wolff, no início deste ano. Sua saída já era especulada por alguns veículos da imprensa europeia por causa das funções assumidas por Wolff. O austríaco chegou à Mercedes não apenas como diretor executivo, mas também como acionista, dono de 30% da equipe.

Sua função e responsabilidades vêm aumentando cada vez mais e até já geraram rumores sobre a saída de Ross Brawn. Logo ao chegar, Wolff substituiu Norbert Haug, ex-chefe da divisão esportiva da Mercedes. Em outra mudança, a equipe passou a contar com o tricampeão Niki Lauda.

As transformações na equipe também ocorreram na pista. O veterano Michael Schumacher se aposentou em definitivo e foi trocado pelo inglês Lewis Hamilton na tentativa de dar novo fôlego ao time. Nico Rosberg é o outro piloto da Mercedes no grid da F1.