Mercedes anuncia renovação do contrato com Bottas para 2018

Valtteri Bottas seguirá como piloto da Mercedes no próximo campeonato da Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a equipe anunciou a renovação do contrato do finlandês por um ano, assegurando a repetição da sua dupla titular para a temporada 2018, completada pelo britânico Lewis Hamilton.

"Estou honrado e orgulhoso de continuar a trabalhar com a Mercedes em 2018 e continuar a fazer parte da família Mercedes. Juntos, continuaremos crescendo e sendo mais fortes dia após dia, e, ao manter nosso trabalho árduo, acredito que o céu é o limite", disse Bottas ao site oficial da Mercedes.

O piloto finlandês foi contratado de última hora pela Mercedes, após o alemão Nico Rosberg decidir se aposentar da Fórmula 1 apenas alguns dias depois de ser campeão mundial em 2016. A equipe, então, recorreu a Bottas, e a avaliação é de que ele vem superando as expectativas em seu primeiro ano na Mercedes.

Bottas fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2013, pela Williams, tendo permanecido na equipe britânica até o fim de 2016. Na Mercedes, o finlandês ganhou duas corridas nesta temporada e vem formando uma sólida parceria com Hamilton, que tenta conquistar o seu quarto título mundial.

Além das duas vitórias, Bottas também subiu outras sete oportunidades ao pódio em 2017. E, com esse desempenho, o finlandês ocupa o terceiro lugar no campeonato. Além disso, agora a equipe renovou o seu contrato até 2018, quando também se encerrará o contrato do britânico com a Mercedes. Empolgado com a renovação, Bottas assegurou que pode fazer ainda mais.

"Quando a equipe me contratou para a temporada de 2017, eles depositaram fé e confiança nas minhas habilidades. Este novo contrato para 2018 mostra que conquistei essa confiança. Estou feliz por ter comemorado a minha primeira vitória em uma Flecha de Prata. No entanto, sempre há margem para melhorias e ainda não mostrei todo o meu potencial. Eu continuarei trabalhando duro dentro e fora da pista, para melhorar minha pilotagem, obter resultados ainda melhores e mostrar que confiar em mim foi a decisão certa", afirmou o piloto finlandês de 28 anos.

De contrato renovado para 2018, Bottas inicia nesta sexta-feira as atividades do fim de semana do GP de Cingapura, a 14ª das 20 etapas da temporada 2017 da Fórmula 1. O primeiro treino livre no circuito de Marina Bay está agendado para as 5h30 (horário de Brasília).