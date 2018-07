Mercedes aposta em força mental de Rosberg após erro

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, assegurou que o alemão Nico Rosberg possui força mental suficiente para esquecer os erros cometidos no GP da Itália, no último fim de semana, que lhe custaram a vitória no circuito de Monza, e seguir na luta pelo seu primeiro título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1.

"Mentalmente, ele é muito forte", disse Wolff sobre Rosberg, ao site oficial da equipe Mercedes. "Se você quer ser campeão do mundo, você tem que passar por altos e baixos. Lewis (Hamilton) teve muitos deles e voltou. Nico teve o mesmo em Silverstone e também voltou. Então, ele tem a força mental para se recuperar", completou.

No GP da Itália, quando era pressionado pelo inglês Lewis Hamilton, seu companheiro na Mercedes e principal rival na luta pelo título mundial, Rosberg errou em uma freada e perdeu a liderança da prova, que não conseguiria mais recuperar. Para Wolff, o aspecto psicológico não terá influência na luta entre os seus pilotos.

"Você precisa de muita força mental extremo para ir até o fim e vencer o campeonato. Eu acho que ambos têm isso neles, para se recuperar depois de um fim de semana ruim", avaliou o chefe da Mercedes.

De qualquer forma, Rosberg enfrenta, neste momento, a sua primeira luta por um título mundial, enquanto Hamilton foi campeão em 2008, um ano depois de perder o título na prova final, ao ficar apenas na sétima colocação no GP do Brasil.

Além disso, a vitória de Hamilton em Monza significou que ele está agora 22 pontos atrás de Rosberg na classificação do Mundial de Pilotos restando seis provas para o término do campeonato. A próxima delas será no dia 21 de setembro, quando será realizado o GP de Cingapura.