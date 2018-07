Mercedes apresenta oficialmente carro para Fórmula 1

O carro prateado, porém, já havia ido à pista duas vezes nos últimos dias. Na quinta-feira, a Mercedes fez uma sessão de filmagem. Já no domingo, em Barcelona, a equipe alemã, que tem Nico Rosberg e Michael Schumacher como pilotos para esta temporada, realizou um treino privado.

No período de testes anterior, também na Espanha, no circuito de Jerez de la Frontera, a Mercedes treinou com o carro do ano passado em três dos quatro dias de atividades. E a equipe liderou duas sessões.

A equipe alemã foi uma das últimas a lançar o seu carro para o campeonato. A cerimônia aconteceu nos boxes do Circuito da Catalunha, com as presenças de Schumacher, Rosberg, do chefe de equipe, Ross Brawn, e do diretor esportivo da montadora, Norbert Haug.

Como revelado anteriormente por Haug, o W03 não apresenta inovações técnicas significativas. Assim como foi adotado por quase todas as equipes da Fórmula 1, o carro da Mercedes possui um degrau no bico para se adequar ao regulamento para a temporada 2012, que prevê altura máxima de 55 centímetros para a frente do bólido.

Em sua terceira temporada na Fórmula 1, a Mercedes tentará melhorar o seu desempenho e ser mais competitiva, já que nos últimos dois anos subiu ao pódio apenas três vezes. Em 2011, a equipe terminou o Mundial de Construtores na quarta colocação, distante de Red Bull, McLaren e Ferrari.