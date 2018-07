Mercedes contrata dois técnicos da rival Red Bull

LONDRES - Depois de conquistar o título das quatro últimas temporadas da Fórmula 1, tanto entre construtores quando entre pilotos (com o alemão Sebastian Vettel), a Red Bull atrai a atenção das outras equipes da categoria. E seus profissionais passam a ser cobiçados pelas rivais.

Nesta quinta-feira, por exemplo, a Mercedes acertou a contratação de dois técnicos da Red Bull. Assim, Mark Ellis será o diretor de performance e Giles Wood vai assumir como engenheiro-chefe de simuladores e desenvolvimento - ambos começam na nova equipe apenas em junho.

A chegada dos dois engenheiros é a primeira grande mudança na estrutura da Mercedes depois que Ross Brawn deixou o cargo de chefe da equipe ao final da última temporada da Fórmula 1. Ele foi substituído por Paddy Lowe e Toto Wolff na função de comandar as ações.

A expectativa da Mercedes para a temporada de 2014, que começa no dia 16 de março na Austrália, é desbancar a Red Bull. No campeonato deste ano, a equipe alemã já terminou em segundo lugar no Mundial de Construtores, atrás apenas da atual tetracampeã da Fórmula 1.