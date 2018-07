Mercedes dá primeiras voltas em 2015 com Hamilton e Rosberg

Foi apenas um evento promocional, mas a Mercedes mostrou a todos nesta quinta-feira os seus carros para a temporada de 2015 da Fórmula 1. No circuito de Silverstone, na Inglaterra, o inglês Lewis Hamilton, atual campeão da categoria, e o alemão Nico Rosberg deram as primeiras voltas com o novo monoposto da escuderia alemã, que tem sua fábrica em solo inglês.

O primeiro a entrar na pista com o modelo F1 W06 Hybrid - a especificação do monoposto da atual campeão de construtores para a temporada de 2015 - foi Rosberg. Na sequência foi a vez de Hamilton, fazendo com que os carros da Mercedes completassem 18 voltas (cerca de 47 km) em Silverstone. Os pilotos só não puderam andar mais pelo circuito por causa de uma forte chuva que caiu na região no momento do evento promocional.

A "estreia oficial" será a partir deste domingo, quando começará a primeira sessão de testes de pré-temporada da Fórmula no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Estes treinos acontecerão até a próxima quarta-feira.