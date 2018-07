Mercedes deve monopolizar briga por pole no grid de largada do GP do Brasil

Lewis Hamilton e Nico Rosberg esperam que não apareça nenhum intruso, neste sábado, na briga particular que pretendem travar pela pole position do GP do Brasil. Uma disputa que poderá ter consequências naquilo que é objetivo principal de ambos em Interlagos: vencer a corrida deste domingo. A vitória na 20.ª etapa do campeonato significará para o piloto alemão o título da temporada e para o inglês a extensão do duelo para a disputa de encerramento da competição, em Abu Dabi.

Os dois corredores da Mercedes são os favoritos à pole na sessão, que começa às 14 horas, pelo fato de terem o melhor carro, pelo sólido desempenho desta sexta-feira nas primeiras sessões livres e também com base no retrospecto da temporada.

Nas 19 provas anteriores, Hamilton saiu na frente 10 vezes e Rosberg, oito. O único piloto a quebrar a corrente foi o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull. Mas ele fez a pole em Mônaco, circuito de características bem particulares.

Nesta sexta-feira, um intruso se enfiou entre os dois postulantes ao título. Foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Enquanto Hamilton fez o melhor tempo do dia com 1min11s895 e Rosberg cravou 1min12s125, Verstappen fez 1min11s911. Todos os tempos foram obtidos pela manhã. À tarde, a Mercedes fez dobradinha, sempre com Hamilton à frente de Rosberg.

O alemão, porém, não se mostrou preocupado com o resultado dos treinos. "Em ritmo de classificação, o carro estava bom. Em ritmo de corrida também, então deu tudo certo", disse. Rosberg espera ter um outro aliado na sessão que define o grid neste sábado em Interlagos: o clima: "Estava muito quente hoje (sexta-feira), mas isso vai mudar. A temperatura deve cair bastante".

Nesta sexta-feira, a temperatura da pista de Interlagos chegou a atingir 53ºC e na tarde deste sábado pode até chover durante o treino oficial. A surpresa do dia foi a Williams. Felipe Massa fez o quarto tempo à tarde (foi sexto no geral com 1min12s789, uma posição atrás de Valteri Bottas). A equipe inglesa colocou os dois carros à frente da dupla da Ferrari. Felipe Nasr, com a Sauber, ficou com o 17.º tempo do dia, na soma das duas sessões.

A FIA recusou nesta sexta-feira o recurso da Ferrari sobre o resultado do GP do México. Com isso, a punição aplicada a Sebastian Vettel está mantida e o piloto ficou com o quarto lugar na prova.