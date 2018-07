Mercedes e Toro Rosso exibirão novos carros no dia 4

O novo carro da Mercedes, o W04, será mostrado na reta principal de Jerez às 13h30 (no horário local). Quatro horas depois, será a vez a Toro Rosso apresentar o STR8, no pit lance do circuito.

Em 2012, a Mercedes conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1 desde 1955 com Nico Rosberg, que ganhou o GP da China. Neste ano, o alemão terá a companhia do britânico Lewis Hamilton, que deixou a McLaren e foi contratado pela equipe. O campeão mundial de 2008 ocupará a vaga do alemão Michael Schumacher após o encerramento da última temporada.

A Toro Rosso teve um desempenho mais modesto na última temporada e ficou na nona colocação no Mundial de Construtores. Mesmo assim, a sua dupla não foi alterada e será formada pelo australiano Daniel Ricciardo e pelo francês Jean-Eric Vergne.

Os testes coletivos da Fórmula 1 em Jerez serão realizados entre os dias 5 e 8 de fevereiro. A temporada 2013 começará em 17 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.