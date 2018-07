Mercedes será favorita em 2014, diz chefe da McLaren

LONDRES - A grande favorita a conquistar o título da próxima temporada da Fórmula 1 é a Mercedes, aponta Martin Whitmarsh, chefe da McLaren. Para o britânico, a equipe rival tem todos os fatores em seu favor na preparação do carro de 2014, que sofrerá diversas mudanças técnicas em comparação a 2013. "Minha suspeita é de que a Mercedes será o time mais forte", disse Whitmarsh, em entrevista à Autosport. O dirigente acredita que a Mercedes terá grande vantagem por ser uma das duas equipes que será a fabricante do próprio motor - a outra é a Ferrari. A Red Bull, atual tetracampeã da F-1, conta com motores Renault.

Whitmarsh aposta que a possibilidade de construir o próprio motor favorecerá a Mercedes na preparação do projeto aerodinâmico. A vantagem da equipe sobre a Ferrari, que também vai elaborar o próprio motor, estaria no corpo técnico, diz o britânico. "Acho que a Mercedes tem um bom orçamento, boa infraestrutura e bons profissionais. Eu não tenho nenhum insight [sobre a elaboração do novo carro] e acho que ninguém tem. Mas acredito que eles estão um pouco à frente dos demais", afirmou o chefe da McLaren.

A avaliação de Whitmarsh vai de encontro à opinião geral de que a Red Bull seguirá como principal favorita, por contar com o tetracampeão Sebastian Vettel, com o projetista Adrian Newey e por ter conquistado maior premiação nos últimos anos, o que poderia proporcionar maior orçamento. A temporada de 2014 está sendo aguardada com bastante ansiedade por projetistas e fãs da categoria por causa das alterações técnicas. Os motores aspirados V8, de 2,4 litros, serão substituídos pelo motor turbo V6, de 1,6 litro.