Mercedes sobra e Rosberg lidera primeiro treino livre na Espanha

O final de semana do GP da Espanha, a quinta etapa da temporada 2015 da Fórmula 1, começou com domínio da Mercedes e tendo Nico Rosberg à frente dos demais pilotos. O alemão da Mercedes foi o mais rápido no primeiro treino livre desta sexta-feira no circuito de Barcelona, em uma dobradinha com o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe.

Em segundo lugar no Mundial de Pilotos, já 27 pontos atrás do líder Hamilton, Rosberg ainda busca a sua primeira vitória para tentar reagir na disputa interna da Mercedes pelo título do campeonato 2015 da Fórmula 1, até agora completamente dominado pelo seu companheiro com três triunfos e quatro pole positions. E o alemão deu o primeiro passo para reagir ao liderar a sessão inicial de treinos livres do GP da Espanha, registrando o tempo de 1min26s828 na sua melhor volta.

A vantagem de Rosberg para o segundo colocado, Hamilton, foi mínima de 0s070, com o inglês tendo marcado 1min26s898. Já a diferença para os demais concorrentes acabou sendo bem grande, mesmo apenas no primeiro treino livre do fim de semana, em uma demonstração de que dificilmente a Mercedes será batida no GP da Espanha.

A Ferrari foi, mais uma vez, quem mais se aproximou da equipe que domina a Fórmula 1 desde o ano passado. O alemão Sebastian Vettel terminou o primeiro treino livre em terceiro lugar, com a marca de 1min27s806, a quase 1 segundo de Rosberg. O finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe na Ferrari, foi o quarto, com 1min27s832.

A Ferrari foi seguida pelos dois carros da Toro Rosso. Em sua temporada de estreia na Fórmula 1 e correndo pela primeira vez em casa, o espanhol Carlos Sainz Jr. foi o quinto mais rápido da atividade inicial no circuito de Barcelona, logo à frente do holandês Max Verstappen.

Sendo quase 2 segundos mais lento do que Rosberg, o russo Daniil Kvyat ficou em sétimo lugar no primeiro treino livre, enquanto o brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi o oitavo colocado, com 1min28s831. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, ficou em nono e o brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, foi o décimo, com o tempo de 1min29s140.

A McLaren até foi à pista com nova pintura nos seus carros, mas voltou a sofrer para ser competitiva nessa retomada de parceria com a Honda. Assim, o espanhol Fernando Alonso foi o 15º colocado e o inglês Jenson Button garantiu apenas o 16º lugar, ambos atrás da britânica Susie Wolff, que participou do primeiro treino livre pela Williams.

A segunda sessão desta sexta-feira será realizada a partir das 9 horas (de Brasília) no circuito de Barcelona. O horário é o mesmo do treino de classificação neste sábado e da largada para o GP da Espanha neste domingo.