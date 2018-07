Mercedes troca câmbio e Bottas perde 5 posições no grid em Silverstone

Assim como fez com Lewis Hamilton antes do GP da Áustria, no domingo passado, a Mercedes trocou a caixa de câmbio de Valtteri Bottas, o que causará punição ao piloto finlandês no GP da Inglaterra de Fórmula 1. Como consequência, Bottas vai perder cinco posições no grid de largada no circuito de Silverstone.

Bottas sofrerá a sanção porque precisará trocar o câmbio antes do que prevê o regulamento. Cada piloto deve utilizar a mesma caixa por ao menos seis corridas. Se houver a troca antes disso, o finlandês sofre a punição, que resulta na perda de cinco colocações no grid da prova.

Hamilton passou por situação idêntica no GP da Áustria, quando perdeu o mesmo número de posições no grid. A Mercedes não deu maiores explicações para justificar a troca das caixas de câmbio antes do previsto nos dois casos.

A punição vem em momento ruim para o piloto da Finlândia, que tinha boas chances de largar na pole position em Silverstone. Embalado pela vitória na Áustria, no domingo passado, ele foi o mais veloz nos dois treinos livres desta sexta-feira, na Inglaterra, superando justamente Hamilton, seu companheiro de equipe.