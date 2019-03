Mesmo com Ricciardo na Renault, Austrália espera 300 mil em fim de semana de GP

A mudança de Daniel Ricciardo da Red Bull para a Renault pode ter diminuído as chances de pódio do piloto australiano, mas não abalou o entusiasmo dos fãs da Fórmula 1 para o GP da Austrália neste fim de semana. Segundo Andrew Westacott, diretor executivo da prova, estima-se que 100 mil pessoas estarão no circuito de Albert Park para ver a corrida no domingo. Para todo o fim de semana são esperados 300 mil fãs.

"A procura por ingressos cresceu de sete a oito por cento em relação ao ano passado", disse Westacott, nesta quarta-feira, em um evento da Fórmula 1 no centro de Melbourne, onde milhares de pessoas compareceram para a apresentação das equipes e pilotos da atual temporada. "Daniel é quem faz a diferença. É um herói. É uma pessoa que tem conexão com o público", reforçou o dirigente.

Ricciardo admitiu que suas chances de atacar Mercedes e Ferrari diminuíram ao dirigir um carro da Renault, mas prometeu dar o máximo para obter um grande desempenho. Em 2014, ele se tornou o primeiro piloto de seu país a subir no pódio depois de 31 anos. O último australiano havia sido John Smith em 1983. O ídolo local terminou em segundo lugar, mas acabou desclassificado por exceder a quantidade de combustível permitido.

Westacott não considera que o ex-piloto da Red Bull possa estar desta vez entre os favoritos para subir ao pódio. "A Renault tem um bom carro e tem conseguido bons resultados aqui. Acho que Ricciardo vai tentar alcançar o pódio."

Depois de ter alguns problemas de relacionamento com o holandês Max Verstappen na Red Bull, o piloto considera "ideal" sua dupla com o alemão Nico Hülkenberg na Renault. "Estamos em sintonia. Tenho um bom relacionamento pessoal com o Nico."

Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o vencedor da prova australiana no ano passado, seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes. A primeira sessão de treinos livres está marcada para esta quinta-feira, às 22 horas (horário de Brasília). A busca pela pole position ocorre na madrugada sábado, às 3 horas (de Brasília). A corrida tem largada prevista para as 2h10 de domingo.