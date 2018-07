Mesmo sem somar ponto nas últimas corridas, Alonso vê evolução da McLaren

Fernando Alonso não somou pontos nas últimas três etapas da temporada da Fórmula 1. O espanhol sequer conseguiu terminar estas corridas, em razão da problemas técnicos. Mesmo assim, o piloto da McLaren faz boa avaliação da sua temporada e também do rendimento exibido pela equipe inglesa até agora.

"Nós tínhamos zero ponto neste momento da temporada passada. A situação mudou muito e melhorou muito também. Não estamos onde gostaríamos de estar, mas nós queremos melhorar. Queremos lutar por pódios, queremos brigar pelo título do campeonato", disse Alonso, nesta quinta-feira, às vésperas do GP da Áustria de Fórmula 1, na cidade de Spielberg.

Alonso vem de três decepções seguidas na temporada da F-1. Ele abandonou nas etapas de Mônaco, Canadá e França - neste meio tempo comemorou uma vitória na tradicional 24 Horas de Le Mans, em solo francês.

"Acreditamos que esta temporada poderá ser uma transição entre os resultados do ano passado e o pódio, nos aproximando da performance da Red Bull. Mas ainda não conseguimos isso. Aceitamos que ainda precisamos melhorar. Se esta temporada era para melhorarmos, nós evoluímos maciçamente."

Alonso soma agora 32 pontos, contra zero nesta mesma época da temporada passada. "Temos 400 ou 500% mais pontos do que no ano passado. Então, estamos fazendo o que podemos", ponderou o espanhol, dono de dois títulos na Fórmula 1.