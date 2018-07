'Meu país é mais importante que qualquer contrato', diz Pérez

A eleição presidencial americana causou indiretamente o rompimento de um contrato na Fórmula 1. Tudo porque uma piada de mau gosto de um fabricante de óculos escuros no Twitter motivou a ira do piloto mexicano Sérgio Pérez que na mesma rede social anunciou o fim da parceria de patrocínio e defendeu seus compatriotas.

"Para mim, meu país vai em primeiro lugar, muito antes do que qualquer contrato ou dinheiro que possa receber", explicou o piloto em conversa com o Estado na tarde desta quinta-feirae, em Interlagos.

Horas antes, Pérez ficou revoltado com a Hawkers. "Mexicanos, coloquem os óculos para esconder os olhos inchados amanhã enquanto estivessem construindo o muro", escreveu a empresa, sediada na Espanha. A mensagem faz referência a uma das propostas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para delimitar as fronteiras com o país latino.

Minutos depois da publicação, o piloto da Force India retrucou, também no Twitter. "Que comentário ruim. Hoje estou quebrando minha relação com a Hawkers. Nunca deixarei alguém fazer piada do meu país", disse.

O mexicano disse em entrevista à tarde que ficou ofendido com o deboche e contou que recebeu mensagens de agradecimento. "Muitos mexicanos gostaram e me escreveram para demonstrar apoio. Estamos mais unidos do que nunca", afirmou. Pérez fundou em 2013 uma fundação que leva o seu nome. No México, o projeto atende 300 crianças, com o trabalho de oficinas e atividades de apoio à escola. O piloto, por ter essa ligação com os compatriotas, considerou que não poderia ficar em silêncio diante do comentário da empresa.

"O mais importante é tomar as decisões sozinhos, ter tranquilidade e paz. Por isso, para mim foi importante ter tomado essa atitude", comentou. Pérez faz a melhor temporada da carreira, com a sétima colocação no Mundial e dois pódios obtidos no ano.