Michael Schumacher completa 51 anos e é homenageado pela Ferrari

O ex-piloto alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, completou nesta sexta-feira (3) 51 anos de idade e ganhou nas redes sociais uma homenagem da Ferrari, sua ex-equipe. A escuderia italiana publicou um post desejando feliz aniversário para o ex-piloto e reafirmou sua proximidade ao alemão.

"Feliz aniversário, Michael. Estamos todos com você", escreveu a Ferrari. Além de ter sido heptacampeão de F1, Schumacher conquistou 91 vitórias - 72 correndo pela Ferrari - na principal categoria do automobilismo mundial, o maior número de triunfos de um piloto.

Schumacher é o maior campeão da Fórmula 1, com sete títulos conquistados no total - dois pela Benetton, em 1994 e 1995, e cinco pela Ferrari, entre 2000 e 2004. Ele deixou a escuderia italiana em 2006 e ficou fora da categoria por quatro anos, até voltar a correr pela Mercedes em 2010. Ficou na escuderia alemã até 2012, quando se aposentou definitivamente.

A vida do alemão mudou quando em dezembro de 2013, enquanto curtia férias nos Alpes suíços, colidiu violentamente com uma rocha em uma pista de esqui. Schumacher ficou seis meses em coma e até hoje seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com a família limitando ao máximo as informações. / ANSA