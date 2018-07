Michael Schumacher é o grande recordista em corridas em Interlagos

Excesso de curvas, vários pontos de ultrapassagem e circuito anti-horário. Os pilotos já têm prontas as causas para apontar o quanto o traçado de Interlagos é desafiador. Desde a estreia na Fórmula 1 , quando a pista tinha 7,8 km de extensão, até os tempos atuais, reduzida para 4,3 km, poucos corredores se destacaram a ponto de manter uma regularidade nos resultados na pista.

No livro particular dos recordes do autódromo há espaços para brasileiros e sobram feitos para o piloto mais vitorioso da história da categoria. O Estado escolheu cinco participantes que detém recordes no autódromo paulistano.

1. Michael Schumacher

O heptacampeão do mundo é que mais tem vitórias – quatro – e quem mais deu voltas mais rápidas, cinco. Curiosamente, vencer em Interlagos deu sorte ao alemão, que subiu ao degrau mais alto do pódio no Brasil em 1994, 1995, 2000 e 2002 e nesses anos, também acabou como campeão.

2. Rubens Barrichello

Mesmo sem nunca ter vencido na pista, é de Rubinho a volta mais rápida da história dos GPs do Brasil. Em 2004, então na Ferrari, o piloto marcou a pole-position com o tempo de 1min10s646. Na prova, terminou em terceiro.

3. Brasileiros

Apenas três pilotos da casa tiveram a honra de vencer o GP do Brasil em Interlagos. E os três nasceram na própria capital paulista. Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Felipe Massa ganharam duas vezes cada.

4. Juan Pablo Montoya

O colombiano da Williams ganhou a edição de 2004 com a volta mais rápida em uma corrida no Brasil (1min11s473) e com o menor tempo de prova (1h28min1s415).

5 . Jean-Pierre Jabouille