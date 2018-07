Michael Schumacher se comunica com a família pelos olhos, diz jornal

Mesmo com as dificuldades, Michael Schumacher vai renovando as esperanças dos fãs da Fórmula 1 a cada dia que passa. Nesta terça-feira, o jornal inglês Mirror informou que o ex-piloto alemão, que se acidentou no final de dezembro do ano passado em uma pista de esqui nos Alpes franceses, consegue se comunicar com sua família por meio de movimentos dos olhos.

Ainda de acordo com a reportagem, a tendência é de o alemão se recuperar aos poucos. O tabloide relatou que nas próximas semanas, médicos suíços ajudarão Schumacher a usar uma cadeira de rodas em que o ex-piloto possa controlar os movimentos do assento especial com a boca. Além disso, a imprensa croata diz que os doutores Darko Chudy e Vedran Deletis estão desenvolvendo um microchip que possa fazer o alemão andar e falar novamente.

Mesmo assim, o alemão ainda necessita de constantes cuidados médicos por conta dos traumatismos provocados pela lesão. O acidente, que aconteceu há pouco menos de sete meses, ainda causa comoção entre fãs e ex-companheiros de pistas. Lewis Hamilton foi um dos pilotos que enviaram cartas a Schumacher. "Querido Michael. Você está sempre em minhas orações. Orações de esperança de que você passe por esse momento difícil. Você já conseguiu tanto, dando tanto. Que Deus possa cuidar de você e mostrar-lhe o caminho de volta para sua família, fãs e amigos", escreveu o inglês.

Outro automobilista que deixou a sua mensagem de apoio para o ex-piloto foi Jenson Button. "Quando eu penso em Michael Schumacher, penso em duas coisas. O primeiro é de uma das minhas primeiras lembranças de estar na Fórmula 1, em Melbourne, e ver o vermelho Ferrari de Michael na minha frente, espalhando as folhas enquanto dirigia sob as árvores. Mesmo em 2000, ele era já uma lenda. A segunda coisa que eu penso sobre isso é o carro vermelho familiar serpenteando sobre meus espelhos. Michael era um piloto tão formidável, implacavelmente competitivo"