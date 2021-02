Mick Schumacher diz ter certeza de bom desempenho e avalia preparação para nova temporada da F-1

A temporada 2021 da Fórmula 1 deve reservar ainda algumas peculiaridades devido à pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, os pilotos seguem se preparando para o início do campeonato.

Em 2020, o piloto alemão Mick Schumacher foi campeão da Fórmula 2 e conquistou uma vaga na escuderia americana Haas para este nova temporada. Apesar da pouca idade, 22 anos, Mick garante estar preparado para o desafio na categoria máxima do automobilismo mundial.

"Estou neste esporte há mais de 16 anos, então acho que em algum momento, especialmente neste ano, sinto que mentalmente estou em uma boa situação e em alta, então tenho certeza de que vamos nos sair bem. Tenho certeza de que a equipe pensou cuidadosamente sobre isso, então tenho certeza de que eles sabem o que estão fazendo", afirmou o alemão à Sky Sports.

Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Mick tem preocupação especial a respeito da pressão e expectativa que depositam sobre seus ombros devido ao importante sobrenome.

Com a pandemia da covid-19, o piloto não pôde visitar até agora a fábrica da equipe Haas na Inglaterra, no entanto sua expectativa é que em breve possa fazê-lo e dar andamento à sua preparação.

"Por causa da situação da covid, não posso fazer muito além de treinar. A minha preparação está correndo bem no nível físico e me sinto pronto. Infelizmente, ainda não pude viajar para a Inglaterra e para a equipe, o que teria acontecido muitas vezes num ano normal. Espero que haja uma chance de chegar lá nos próximos dias", explicou Mick Schumacher.

Independentemente dos obstáculos de mais um ano com problemas logísticos, o piloto alemão diz ter metas a serem alcançadas em sua primeira temporada na Fórmula 1.

"Quero estabelecer uma meta para mim e isso é, obviamente, me sair bem em todos os aspectos. O quanto isso vai mudar, só podemos ver isso quando a primeira corrida chegar", finalizou.

A temporada 2021 tem início agendado para 28 de março, no circuito de Sakhir, no Bahrein. Ao todo, estão previstas 23 corridas ao longo do ano.