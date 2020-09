Mick Schumacher termina em 4º em Mugello e amplia liderança na Fórmula 2

Mick Schumacher terminou a segunda corrida da rodada dupla de Mugello, na Itália, em quarto lugar neste domingo. Com isso, o filho do heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, conseguiu ampliar sua liderança na classificação geral da Fórmula 2 e ganhou fôlego na briga pelo título.

O vencedor da prova foi o dinamarquês Christian Lundgaard. O suíço Louis Deletraz chegou em segundo e o estoniano Juri Vips completou o pódio.

Regular e pontuando sempre, Mick Schumacher subiu aos 161 pontos e abriu oito de vantagem para o britânico Callum Ilott, vice-líder, e que terminou a corrida no circuito de Mugello em sexto. Os dois são integrantes da academia da Ferrary. Com o triunfo neste domingo, Lundgaard pulou para o terceiro lugar, com 145 pontos.

Vencida com autoridade por Lundgaard, que dominou de ponta a ponta, a corrida no circuito de Mugello não teve brasileiros na zona de pontuação. Pedro Piquet fechou em 12º lugar e foi o mais bem colocado.

Felipe Drugovich passou a maior parte da prova na zona de pontuação, mas a performance de seu carro caiu após levar um toque do japonês Yuki Tsunoda e ele cruzou a linha de chegada em 15º, uma posição à frente de Guilherme Samaia. Drugovich é o melhor brasileiro na classificação geral. Ele soma 79 pontos e ocupa o décimo posto.

A próxima rodada dupla da Fórmula 2 será disputada daqui a duas semanas, em Sochi, na Rússia. Será a décima e antepenúltima etapa da temporada de 2020. A rodada dupla final está marcada para o começo de dezembro, no Bahrein.