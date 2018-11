Mirando 'tríplice coroa', Alonso é confirmado nas 500 Milhas de Indianápolis

Fernando Alonso ainda tem mais duas provas para fechar sua participação na Fórmula 1. Neste sábado, o espanhol ficou apenas na 18ª colocação no grid de largada para o GP do Brasil, mas o piloto da McLaren já está com a cabeça em 2019, quando vai disputar pela segunda vez as 500 Milhas de Indianápolis. O anúncio foi feito neste sábado pela equipe britânica, logo após o treino classificatório em Interlagos.

"Já deixei claro que o meu objetivo é conquistar a tríplice coroa", disse Alonso, vencedor duas vezes do GP de Mônaco (2006 e 2007) na F-1 e também das 24 horas de Le Mans. "Queria ter uma nova oportunidade, depois da incrível experiência que tive em 2017", disse o piloto, que chegou a liderar a prova, antes da quebra do carro.

Alonso, que só vai disputar a etapa de Indianápolis da Fórmula Indy, destacou o clima da tradicional prova. "Os fãs são fantásticos. São 300 mil pessoas e a festa é muito grande. Sempre foi minha primeira escolha, pois se trata de um grande desafio. Vamos enfrentar os melhores."

O diretor executivo da McLaren, Zack Brown, não confirmou qual a equipe será parceira na corrida. "Nenhuma edição das 500 Milhas é fácil. Respeitamos nossos adversários e pretendemos fazer um bom trabalho", disse.