Monegasco, Leclerc diz que realizará 'sonho de criança' ao disputar GP de Mônaco

Charles Leclerc, de 20 anos, será o primeiro piloto nascido em Mônaco a correr no circuito de Montecarlo na Fórmula 1 desde 1994. O último monegasco que disputou a etapa no principado foi Olivier Baretta, que na época disputou a temporada pela equipe Larrousse. O GP de Mônaco, sexta etapa da temporada, acontece neste domingo, com largada às 10h10 (de Brasília).

"Tenho esperado por este momento desde que sou criança", disse. O piloto da Sauber conhece o traçado como a palma da mão. "Tinha quatro anos quando assisti à primeira corrida em Mônaco. Sonhava em um dia fazer parte disso aqui e finalmente aconteceu", prosseguiu.

Leclerc vive em um apartamento próximo à linha de chegada do circuito de rua do principado e é uma das principais revelações da Fórmula 1 dos últimos anos. O monegasco recebeu elogios do tetracampeão Sebastian Vettel e é cotado para substituir o finlandês Kimi Raikkonen na Ferrari.

Raikkonen tem contrato com a escuderia italiana até o final do ano. Leclerc fez parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari em 2016, ano em que conquistou o título da Fórmula GP3. Promovido para correr na GP2 em 2017, ele voltou a ser campeão e o novo sucesso impulsionou a sua contratação pela Sauber, que tem seus motores fornecidos pela Ferrari.

Em sua corrida de estreia na atual temporada da Fórmula 1, ele terminou o GP da Austrália em décimo lugar e somou o seu primeiro ponto. Em seguida, amargou decepções ao pagar o preço por erros cometidos nas provas no Bahrein e na China. Reagiu com um expressivo sexto lugar no Azerbaijão e voltou a figurar na zona de pontuação ao fechar o GP da Espanha em décimo.

HOMENAGENS AO PAI E A BIANCHI

Um dos mentores de Leclerc no automobilismo foi o piloto francês Jules Bianchi, que morreu em 2015 quando tinha 25 anos em decorrência das graves lesões cerebrais provocadas pela batida no GP do Japão de 2014. O monegasco pilotou pela primeira vez um kart, com quatro anos de idade, na pista do pai de Bianchi. Os pais dos dois pilotos eram muito próximos.

Herve Leclerc disputou a Fórmula GP3 há 30 anos. O pai do atual piloto da Sauber morreu em junho do ano passado, dias antes da etapa do Azerbaijão da GP2, na qual Leclerc fez a pole e venceu.

Na etapa deste domingo em Mônaco, Leclerc correrá com um capacete que prestará homenagens a Bianchi e a seu pai. "Era nosso sonho correr em Mônaco. E tenho toda certeza que eles estarão me assistindo", postou no Twitter.

Nos treinos livres de quinta-feira, Leclerc fez apenas o 17º melhor tempo. Por isso não há muito expectativa de pontuar neste Grande Prêmio que tem um traçado que não possibilita muitas ultrapassagens.

Os pilotos voltarão à pista no circuito de rua de Montecarlo no sábado, quando ocorrerá a sessão de classificação a partir das 10 horas (de Brasília). A largada para o GP de Mônaco está prevista para as 10h10 de domingo.