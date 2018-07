Montezemolo dá nota 7 a Felipe Massa e 9,5 a Fernando Alonso

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, não poupou críticas ao brasileiro Felipe Massa por sua temporada ruim em 2010. De acordo com o dirigente da escuderia italiana, o piloto merece "nota 7" por seu ano e afirmou que em alguns momentos parecia que Massa havia "enviado seu irmão" para correr em seu lugar.

"Em um certo momento da temporada, parecia que o Massa estava cansado e foi substituído pelo irmão", declarou Montezemolo, que comparou o desempenho do brasileiro com o do finlandês Kimi Raikkonen em 2009. "Por isso, Felipe merece nota 7", completou, em entrevista ao canal de TV Sky Sport.

Apesar das críticas, o dirigente disse confiar na melhora do piloto em 2011. "Ele não fez uma boa temporada por razões diferentes. Foi ótimo em 2007 e ajudou Raikkonen a vencer o campeonato. Em 2008, brigou até a última linha de chegada e não venceu não por culpa dele, mas por nossa. Estou convencido de que no próximo ano vai melhorar. E a equipe também", analisou.

Se a temporada do brasileiro foi criticada, o mesmo não se pode dizer de Fernando Alonso. Montezemolo era só elogios ao desempenho do espanhol em 2010. "Para Alonso, em sua primeira temporada, dou nota 9,5", declarou, explicando que não daria "dez" apenas por conta da perda do título mundial para Sebastian Vettel, na última etapa, em Abu Dabi.