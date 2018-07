Montezemolo diz que Ferrari não era rápida suficiente

Alonso chegou muito perto de conquistar o título da temporada 2012 da Fórmula 1, mas terminou com o vice-campeonato, apenas três pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull (281 a 278). Massa não teve a mesma performance do companheiro de Ferrari, conseguindo o sétimo lugar no Mundial de Pilotos, com um total de 122 pontos somados nas 20 etapas do calendário.

"Não ganhar o título nos causa grande tristeza e grande decepção, porque sempre queremos vencer e chegamos perto", disse Montezemolo, que, no entanto, elogiou a dedicação dos funcionários da Ferrari na temporada. "Estou orgulhoso do trabalho feito pela equipe, por ter feito um carro confiável, por nunca ter feito uma estratégia errada e por não ter errado nos pit stops."

Mas ele também já identificou o fator que impediu que a Ferrari fosse campeã. "Sentimos falta de um carro rápido suficiente para nos colocar na frente do grid e esse foi nosso principal problema durante toda a temporada", avaliou Montezemolo, fazendo uma análise parecida com a que próprio Alonso fez, ao pedir um carro mais veloz para a equipe no campeonato do ano que vem.

Montezemolo chegou a dizer, inclusive, que o piloto espanhol tem razão em sua cobrança. "Fernando está certo ao dizer que precisamos de um carro mais rápido. Ele será imbatível se lhe dermos um carro competitivo", disse o dirigente. "Vou pedir uma análise profunda da nossa equipe, porque queremos ter um carro vencedor desde a primeira prova, o que não foi o caso nos dois últimos anos."