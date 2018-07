Montezemolo diz que Ferrari vai lutar até a última volta

"Podemos ficar orgulhosos do que conseguimos até agora", afirmou Montezemolo, ressaltando o fato de que a Ferrari mantém a tradição de chegar à última etapa da temporada lutando pelo título. "No entanto, orgulho não é suficiente: nós queremos vencer. Vamos a São Paulo, no Brasil, com o desejo de ganhar. E iremos lutar até o último quilômetro da última volta da corrida em Interlagos. Sabemos que será uma disputa dura, mas eu e todos nós acreditamos que podemos conseguir!"

Montezemolo aproveitou a mensagem divulgada nesta segunda-feira no site da Ferrari para elogiar a participação dos dois pilotos da escuderia na corrida do dia anterior, em Austin, nos Estados Unidos. Alonso conseguiu o terceiro lugar, atrás do inglês Lewis Hamilton (McLaren), que foi o vencedor, e do segundo colocado Vettel. E o brasileiro Felipe Massa, mesmo sendo prejudicado pela própria equipe para que o companheiro fosse beneficiado na largada, terminou a prova na quarta posição.

"Em Austin, a equipe fez um trabalho perfeito novamente, assim como os dois pilotos. Fernando chegou outra vez ao pódio e Felipe fez uma corrida fantástica, além de demonstrar mais uma vez que ele é um homem de equipe", elogiou Montezemolo, feliz com a performance da Ferrari. Agora, porém, tudo será colocado à prova na hora da definição da temporada, com os treinos livres do GP do Brasil começando já na manhã da próxima sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo.