Montezemolo mostra otimismo na Ferrari após a estreia da temporada

MARANELLO - Na abertura da temporada 2013 da Fórmula 1, domingo, na Austrália, a Ferrari conseguiu um segundo lugar com o espanhol Fernando Alonso e uma quarta colocação com o brasileiro Felipe Massa - a vitória em Melbourne foi do finlandês Kimi Raikkonen (Lotus). O resultado deixou o presidente da escuderia italiana, Luca di Montezemolo, satisfeito com a performance da equipe e otimista para a sequência do campeonato. Ele chegou, inclusive, a apelidar o novo carro ferrarista de "A Esperançosa".

"'A Esperançosa' está à altura de nossas ambições. Fizemos o que esperávamos fazer. Tivemos uma boa corrida, principalmente contra a Red Bull e Vettel, quem considero ser nosso adversário mais forte", disse Montezemolo, lembrando que o alemão chegou em terceiro lugar. "Nosso objetivo era chegar ao pódio e conseguimos isso. Foi um começo de campeonato positivo e, psicologicamente, isso é bom para a equipe. Foi importante iniciar a temporada bem, algo que não aconteceu nos dois últimos anos."

Montezemolo elogiou a performance dos dois pilotos da equipe no GP da Austrália, chegando a dizer que Massa fez uma "brilhante corrida" e que Alonso está "motivado e feliz". Mas ele também aproveitou a ocasião para mandar um recado para os funcionários da Ferrari: "Temos que manter os pés no chão, porque temos muito trabalho a fazer". Mesmo porque, a segunda etapa da temporada já será no próximo fim de semana, na Malásia - os treinos começam na noite de quinta-feira (pelo horário de Brasília).