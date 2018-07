Montezemolo pede evolução para Ferrari alcançar meta

"Tudo ainda está em jogo, já que estamos na metade do campeonato e os objetivos do princípio da temporada ainda estão ao nosso alcance", afirmou Montezemolo, garantindo que Alonso pode reverter os 34 pontos de vantagem de Vettel e a equipe também pode lutar pelo título do Mundial de Construtores, apesar de estar 70 pontos atrás da Red Bull.

Para que isso aconteça, o dirigente ressaltou a necessidade da equipe aproveitar o período até o GP da Hungria, que será em 28 de julho, para desenvolver o carro e ser mais competitiva. "Antes do GP da Hungria teremos algumas semanas que serão decisivas, e teremos que aproveitar ao máximo, tanto no que se refere ao rendimento dos pneus como no desenvolvimento do carro", comentou.

Assim, Montezemolo destacou a necessidade da Ferrari recuperar o espaço perdido para as outras equipes, especialmente Red Bull e Lotus, que dominaram o GP da Alemanha. "Comprovamos uma vez mais a importância de analisar e gerenciar o comportamento dos pneus. Esta é uma regra válida para todos, mas nós temos que fazê-lo melhor que os outros se queremos ganhar. E também temos que ser melhores do que os outros no que se refere ao desenvolvimento do F138", concluiu, ao site oficial da Ferrari.