Montezemolo promete Ferrari forte no início de 2011

Três dias depois de ver Fernando Alonso fracassar em sua tentativa de conquistar o título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, publicou uma carta no site oficial da equipe. Nela, o dirigente agradeceu aos fãs pelo carinho demonstrado após a derrota e aos componentes da equipe pelo trabalho realizado em 2010. Além disso, ele prometeu um carro forte para a próxima temporada.

"Recebi muitas mensagens de encorajamento, fortificando nosso desejo de reagir. Todos nós queríamos voltar à pista imediatamente, mas temos que esperar até o início do próximo campeonato. Enquanto isso, vamos continuar trabalhando sem descanso no carro de 2011, porque temos um objetivo: levar um carro vencedor desde a primeira corrida", escreveu.

No último domingo, o espanhol Fernando Alonso iniciou o GP de Abu Dabi dependendo apenas de si próprio para conquistar o título. No entanto, a sétima colocação, combinada com a vitória de Sebastian Vettel, fez com que o título ficasse com o alemão da Red Bull.

"Infelizmente uma avaliação errada vinda dos boxes, em um momento crucial, comprometeu a corrida (de Fernando Alonso), impedindo a conquista do título. As cinco vitórias maravilhosas de Fernando e da equipe não foram suficientes para alcançar nosso objetivo. Esta é a lei do esporte", analisou Montezemolo.