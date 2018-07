Montezemolo se diz insatisfeito com rendimento da Ferrari

MILÃO - O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, afirmou hoje que não está "satisfeito" com os resultados obtidos pela escuderia na temporada 2011 de Fórmula 1. |

"Não estou totalmente satisfeito com o modo com que a temporada começou. Mas tenho extraordinária confiança nas pessoas que, em momentos de dificuldade, sabem reagir", disse, em um evento em Milão.

"Estou certo de que haverá uma grande reação. Sei que estão trabalhando duro e tenho confiança nas capacidades, tanto humanas quanto técnicas, dos nossos homens", destacou o presidente da Ferrari.

No último Grande Prêmio, realizado ontem na Malásia, a escuderia ficou em quinto e sexto lugar, com Felipe Massa e Fernando Alonso,

respectivamente.

No GP da Austrália, que abriu a temporada, em 27 de março, a Ferrari terminou a corrida na quarta posição, com Alonso, e na sétima, com Massa.