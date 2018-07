Motivado, Lewis Hamilton se diz ansioso para correr no GP da Hungria

BUDAPESTE - Motivado pela vitória no GP da Alemanha, no domingo passado, o inglês Lewis Hamilton disse estar ansioso para correr no circuito de Hungaroring, na Hungria, no final de semana. O triunfo deixou o piloto da McLaren mais próximo do líder do campeonato Sebastian Vettel, da Red Bull.

"Depois da minha vitória em Nurburgring, o GP da Hungria não conseguiria ser cedo o suficiente", afirmou o inglês, ansioso para a corrida de domingo. "Nossa equipe atuou de forma brilhante na final de semana passado e eu quero manter esse momento em Hungaroring."

Hamilton admitiu que terá um desafio diferente na Hungria, por conta do traçado da pista e também por causa do calor da cidade de Budapeste. "O tempo estará mais quente. E o circuito será mais estreito e com mais curvas, não muito diferente de Mônaco. Estamos sempre trabalhando atrás do volante, então será um grande esforço físico", comentou.

Jenson Button, seu companheiro de equipe, também mostrou preocupação com as altas temperaturas no GP da Hungria. "O calor faz com que seja uma das corridas mais pesadas do ano. A temperatura chega a atingir 50ºC no cockpit e estamos sempre forçando o eixo gravitacional do carro por conta das curvas."

Button espera compensar na Hungria a decepção que teve na Alemanha, onde não conseguiu completar a prova por causa de problemas hidráulicos no carro. "Depois de um fim prematuro em Nurburgring, espero ter melhor sorte na Hungria. Nosso carro foi muito competitivo em Mônaco, há cerca de um mês, e espero que aconteça o mesmo neste final de semana porque o circuito de Hungaroring apresenta as mesmas dificuldades."