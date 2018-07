Motivado, Pérez celebra volta da Fórmula 1 na Bélgica Uma das sensações da temporada 2012 da Fórmula 1, quando subiu ao pódio três vezes pela Sauber, Sergio Pérez não consegue repetir o mesmo desempenho na sua primeira chance em uma das principais equipes da categoria. Mesmo assim, ele está motivado para a retomada do campeonato no dia 25 de agosto, data do GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, que vai ser seguido pelo GP da Itália, em Monza, em 8 de setembro.