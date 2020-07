MotoGP cancela mais três provas, mas promete 14ª corrida da temporada na Europa

A temporada de 2020 da MotoGP não terá corridas fora da Europa. Nesta sexta-feira, a Dorna, promotora do Mundial, anunciou o cancelamento de mais três etapas deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. E justamente as últimas três fora do Velho Continente que ainda estavam pendentes de confirmação: Argentina, Malásia e Tailândia.

Programada inicialmente para ser a temporada mais longa da história da MotoGP, com 20 etapas, a categoria terá que se contentar com apenas 14 corridas ao longo do ano. Em junho, a categoria anunciou um calendário provisório de 13 provas, começando neste mês com duas etapas em Jerez de la Frontera e finalizando em novembro com uma rodada dupla em Valência. E deve confirmar a 14.ª para o dia 22 de novembro, provavelmente no circuito de Portimão, em Portugal.

Leia Também Afastado por estar com coronavírus, Pérez é substituído por Nico Hulkenberg na Fórmula 1

"É com grande tristeza que anunciamos o cancelamento destes GPs nesta temporada. A falta delas será muito sentida. A paixão dos fãs nestes continentes é incrível e cria uma atmosfera muito bem vinda ao esporte", disse Carmelo Ezpeleta, diretor-executivo da Dorna, em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

Ao mesmo tempo, a categoria confirmou a presença das três etapas no calendário de 2021, ainda sem datas oficializadas. No caso da Tailândia, a promessa vai além: foi anunciada a renovação do contrato da prova até 2026.

Essa será a primeira temporada da MotoGP sem provas fora da Europa desde 1986. A Espanha, em diversos autódromos, tem sete corridas programadas para esse ano. Áustria e Itália têm duas, enquanto que a República Checa e a França recebem uma cada. A categoria volta no próximo final de semana, no circuito checo de Brno, com a disputa da terceira etapa.