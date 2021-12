Motos que competem na SuperBike Pro podem ser utilizadas nas ruas

Assim como na MotoGP, a categoria Pro, principal da SuperBike Brasil, é composta de motos de 1000 cilindradas. A MotoGP passou a adotar essa quantidade de cilindradas em 2012, três anos depois do surgimento da SuperBike Brasil (2009).

Neste domingo (19), a partir das 9h, haverá a disputa da grande final da SuperBike Brasil, incluindo a Pro (que se inicia às 13h25), no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Mas há uma grande diferença entre esta que é a principal categoria da motovelocidade brasileira e a maior competição deste esporte no mundo.

Na MotoGP, os competidores utilizam protótipos, modelos originais que representam a marca e servem como moldes, que podem ser testados e modificados, para uma linha de produção. Há inclusive, dentro desse universo, a possibilidade de haver motos com dois ou com quatro cilindros.

Já na SuperBike Brasil Pro, conforme conta o diretor da competição, Bruno Corano, os modelos costumam ser iguais aos que estão no mercado. Portanto, cada moto é equipada com quatro cilindros.

"As motos da categoria Pro têm 1000 cilindradas, mas não se equiparam às motos da MotoGP, pois as motos do MotoGP são protótipos, as nossas se equiparam a motos do Mundial de SuperBike, onde são usados modelos que fazem parte da linha de produtos das montadoras e estão disponíveis ao público, são motos que podem ser encontradas nas ruas, por exemplo", diz.

A cilindrada é uma medida para o volume de combustível e ar que cabe em cada cilindro do motor, quando os pistões estão no ponto mais baixo, dentro do movimento que possibilita a queima de combustível e de oxigênio. Quanto mais alta a cilindrada, a tendência é que o motor tenha maior potência.

Corano conta que um dos principais objetivos da SuperBike Brasil é realmente promover a modalidade da motovelocidade no País, tirando as pessoas que pilotam nas ruas e as trazendo para "acelerar no local certo, que é na pista."

Mas ele ressalta que a competição também tem como meta a divulgação das motos que disputam as corridas.

"Em relação às motos, por exemplo, temos a categoria Copa Pro Honda CBR 650R que é feita com um modelo de moto esportiva da Honda que surgiu na linha nacional da empresa em 2019. Então sim, é uma forma de divulgar os modelos de moto e inclusive de desenvolvimento desses modelos" observa.

Neste sentido, Corano diz que os treinos e as próprias provas contribuem para o aperfeiçoamento do produto.

"Como as pistas são um ótimo campo de testes, algumas vezes algumas melhorias nas motos comercializadas pelas grandes marcas saem daqui das pistas. Além disso, temos a categoria Kawasaki Ninja 400 Cup, categoria monomarca que utiliza a Kawasaki Ninja 400cc, e isso tudo é muito legal pois faz com que o espectador, o cara que é apaixonado por motos, a ter uma moto dessa que ele vê na pista'', completa.