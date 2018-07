Mulher de Schumacher agradece apoio e vê tempo como aliado

A esposa de Michael Schumacher, Corinna, aproveitou a realização do GP da Alemanha neste fim de semana, no circuito de Hockenheim, para agradecer o apoio que o ex-piloto de Fórmula 1 vem recebendo desde que sofreu um grave acidente no fim do ano passado enquanto esquiava. Além disso, declarou que o tempo continua sendo um poderoso aliado no seu processo de recuperação.

"O GP da Alemanha me dá a oportunidade perfeita para agradecer cordialmente a todos pelos bons desejos e energias positivas que vocês continuam enviando para Michael. Eu preciso dizer que todo esse apoio de vocês nos surpreendeu. É bom saber que estamos juntos em um momento tão difícil", disse Corinna em mensagem publicada no programa oficial do GP da Alemanha, prova vencida por Schumacher em quatro oportunidades.

A esposa do ex-piloto exibiu esperança na recuperação contínua do seu marido. "Agora estamos diante de uma fase que, provavelmente, levará um longo tempo. Nós confiamos que, como durante tantos anos na Fórmula 1, o tempo será aliado de Michael nessa luta", disse.

Em dezembro de 2013, Schumacher esquiava nos Alpes franceses quando sofreu uma queda e bateu com a cabeça em uma rocha, o que provocou graves ferimento. Após passar meses em coma, o alemão foi transferido para Lausanne, na Suíça. Hoje com 45 anos, Schumacher é o maior vencedor da história da Fórmula 1, com sete títulos mundiais conquistados.