Mural de Kobra em homenagem a Senna tem lançamento virtual: 'A mensagem é de fé e de união'

Eduardo Kobra preparou um mural para homenagear Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O muralista eternizou uma das maiores alegrias do ídolo brasileiro: a sua primeira vitória dentro do circuito, em 1991. Para compartilhar a obra com os fãs do piloto durante a pandemia causada pela covid-19, o lançamento será virtual por meio de uma live nesta terça-feira. Em entrevista ao Estado, Kobra afirma que, em tempos de pandemia, "a mensagem é de fé e de união".

"Essa cena icônica representa um lindo momento onde Ayrton Senna teve foco, enfrentou as adversidades e conseguiu ao final a vitória, que parecia tão difícil, que parecia quase impossível", conta Kobra, que finalizou o mural em março, mas devido à pandemia decidiu mudar o lançamento para maio, data do aniversário de 80 anos de Interlagos.

"A ideia inicial era fazer o lançamento no dia 21 de março, quando Senna completaria 60 anos ou no aniversário da primeira vitória dele no Brasil, em 24 de março de 1991. Ele morreu em 1994, em Ímola. Com a pandemia, decidimos que não seria o momento adequado e projetamos para maio, quando teríamos o aniversário de 80 anos de Interlagos. Como a Pandemia continua castigando o Brasil e o mundo, quase desistimos de realizar o lançamento. Mas decidimos que poderíamos fazer um lançamento virtual, já que Senna é um exemplo de resiliência, de superação e de esperança para o povo brasileiro", disse Kobra.

Ayrton Senna já foi homenageado por Kobra em 11 murais, o último deles no autódromo de Ímola, na Itália, onde correu pelo última vez. "O Senna sempre foi uma inspiração de literalmente correr atrás dos objetivos. Também foi um exemplo de paixão e orgulho de ser brasileiro. Foram as voltas da vitória dele com a bandeira do País que me inspiraram a sempre pintar uma bandeira do Brasil nas obras que faço no Exterior. Sempre quis pintá-lo em Interlagos, palco principalmente da vitória de 91, onde ele mostrou todo técnica e garra, talento e superação."

O artista amadureceu a ideia de pintar Senna depois de sua obra em Ímola. Ele contou isso ao Estado. "Depois que fui convidado para fazer o mural dele em Ímola, essa vontade de fazer no autódromo de Interlagos cresceu mais ainda. É uma realização lançar neste momento em que o País está tão dividido. Senna unia o Brasil. Que os brasileiros lembrem cada vez mais que é preciso de união para enfrentar e superar esse período tão triste e difícil", complementa.

Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO de Senna Brands, também comentou sobre a obra no autódromo. "Sempre recebemos com muita honra e carinho todas as homenagens que o Kobra faz ao Ayrton, perpetuando seu legado por meio de uma arte que impacta milhares de pessoas. Sem dúvida, esta será especial por estar em Interlagos, onde tivemos memórias incríveis do Ayrton, seja na época das vitórias épicas da F-1 ou de seu início de carreira, no kartódromo que hoje leva seu nome".

A live terá início às 17h desta terça-feira por meio do link no facebook https://www.facebook.com/oficialayrtonsenna e no Youtube https://www.youtube.com/sennatvoficial.