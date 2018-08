Na Bélgica, Vettel faz corrida perfeita e diz que 'o tempo foi crucial'

O GP da Bélgica de Fórmula 1 foi marcado por acidente, ultrapassagens e uma corrida simplesmente perfeita para Sebastian Vettel. O alemão ultrapassou o inglês Lewis Hamilton, que havia largado na pole, antes mesmo da entrada do carro de segurança na pista por causa do acidente com Fernando Alonso, Charles Leclerc e Nico Hulkenberg na primeira volta. Na relargada, o piloto da Ferrari ultrapassou o rival assumindo a ponta e foi até o fim.

Se no ano passado Vettel ficou em desvantagem contra Hamilton, que na ocasião liderou o GP da Bélgica, desta vez ele não cometeu tal erro. "O tempo é crucial e eu consegui isso perfeitamente", disse o piloto da Ferrari, que reduziu a vantagem de Hamilton na classificação do Mundial de Pilotos para apenas 17 pontos (231 a 214).

"Eu tive um grande recomeço (depois do acidente). Mais uma vez, acertei e tive uma ótima saída. Uma vez me disseram a diferença, que estava a cerca de 0,9s da saída do T1 (curva 1). Eu sabia que deveria estar segura. Eu olhei no espelho, tentei vê-lo. Fiquei feliz quando fui para a quinta curva na liderança", disse Vettel após a vitória.

A Ferrari teve o melhor carro durante grande parte deste ano, mas não conseguiu vitórias nas duas últimas corridas antes das férias de verão - na Alemanha e na Hungria. A vitória de Vettel foi a 52.ª de sua carreira e o 107.º pódio, passando o francês Alain Prost em ambos os casos na classificação de todos os tempos. Foi também a primeira vitória da Ferrari em Spa-Francorchamps desde 2009, quando o finlandês Kimi Raikkonen triunfou.

A próxima etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1 acontecerá em Monza, na Itália, no próximo domingo. Será a 13.ª de 21 corridas do calendário.