Na briga pelo título da Indy, Will Power fatura a pole na etapa de Portland

Faltam apenas duas corridas para o final da temporada de 2018 da Fórmula Indy e a conquista da pole é um feito e tanto na briga pelo título. Quem se deu bem neste sábado, no treino oficial de classificação, foi o australiano Will Power. Terceiro colocado no campeonato, o piloto da Penske bateu adversários diretos como os norte-americanos Josef Newgarden e Alexander Rossi.

Esta é a 54.ª pole de Will Power na carreira, agora isolado como o segundo no ranking histórico da Fórmula Indy. Só está atrás do lendário norte-americano Mario Andretti, que tem 67.

Na parte final do treino oficial de classificação, com seis pilotos lutando pela pole, Will Power conseguiu a melhor marca com 57s347 - marca que foi 0s341 mais veloz que a estabelecida por Josef Newgarden. Alexander Rossi teve um bom desempenho e parte do terceiro posto com a sua Andretti, ainda na briga para buscar o título.

O francês Sébastien Bourdais confirmou o seu bom rendimento neste sábado e vai largar da quarta colocação, seguido pelas Andretti do norte-americano Ryan Hunter-Reay e do também local Zach Veach.

Líder do campeonato com 568 pontos - 26 à frente de Alexander Rossi e 67 de Will Power -, o neozelandês Scott Dixon não foi bem neste sábado e sairá apenas do 11.º lugar.

Pietro Fittipaldi foi o melhor dos brasileiros no treino oficial de classificação e partirá do 16.º lugar neste domingo. Matheus Leist vai largar na 19.ª colocação, enquanto que o veterano Tony Kanaan sairá da 24.ª colocação.