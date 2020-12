Na briga pelo título, Ricardo Maurício fatura última pole do ano na Stock Car

Ricardo Maurício deu um passo importante neste sábado na disputa pelo título da Stock Car. O piloto da Eurofarma conquistou a última pole da temporada neste sábado ao anotar 1min40s916 no treino classificatório e vai largar em primeiro na última corrida da temporada, em Interlagos. Dez pilotos têm chances matemáticas de conquistar a taça.

Ricardo Maurício aparece na terceira colocação da classificação geral, com 231 pontos, e é um dos pilotos que brigam pelo título, agora fortalecido por ter faturado a pole, a sua primeira na temporada e a 17ª na Stock Car. Ele persegue o tricampeonato, depois de ter sido campeão em 2008 e 2013.

"Para quem entrou em 15º no Q1, foi um alívio. Não encaixamos muito bem no Q1, mas conseguimos encaixar no Q2. Você tira um peso das costas, foi uma temporada brilhante para todos os pilotos. O carro está difícil de guiar em Interlagos, com cinco categorias diferentes andando nesta pista", avaliou.

Gaetano di Mauro vai largar em segundo, logo à frente de Cesar Ramos, o terceiro do grid. Na sequência vêm Ricardo Zona, outro que luta pelo troféu, e Nelson Piquet Jr, na quarta e quinta colocações, respectivamente.

Daniel Serra, atual tricampeão da Stock Car e vice-líder do campeonato, vai sair do sexto lugar. Enquanto que o líder da temporada, Thiago Camilo, com 238 pontos, não conseguiu ficar entre os 15 mais rápidos do Q1, não avançou ao Q2 e sairá do 17º posto.

"Foi uma surpresa para a gente, o carro mudou muito na classificação. A condição da pista também muda com outras categorias correndo no mesmo fim de semana. Vamos ter que remar muito amanhã, mas vamos lutar até a bandeirada. Vamos ver a posição dos adversários para ver qual estratégia adotar", avaliou Thiago.

Completam o grupo dos dez primeiros, da sétima à décima posições, Guilherme Salas, Galid Osman, Allam Khodair e Rubens Barrichello. Salas, Khodair e Rubinho estão no páreo pela conquista da temporada. Gabriel Casagrande, o quinto na tabela de classificação, também era um dos candidatos ao título, mas testou positivo para a covid-19 e está fora da decisão.

A largada da 12ª etapa da Stock Car, a grande final da temporada 2020, no autódromo de Interlagos, está prevista para as 12h30 deste domingo.