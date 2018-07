Na briga por vaga na Williams, Kubica participa de teste em Silverstone

Um dos candidatos a uma vaga na Williams na temporada 2018, Robert Kubica participou nesta quarta-feira de um teste pela equipe britânica no circuito de Silverstone, o que também representa um passo importante na sua tentativa de retornar ao grid.

Kubica, que venceu um GP durante a sua passagem pela categoria, precisou se afastar da Fórmula 1 às vésperas do início da temporada 2011 após sofrer um grave acidente de rali. Agora, ele trabalha para voltar ao grid, também tendo participado de testes pela Renault.

O polonês é um dos candidatos a ser o companheiro do canadense Lance Stroll na Williams em 2018 em disputa que também envolve Felipe Massa, hoje titular da equipe, e o britânico Paul di Resta, seu piloto reserva e que correu o GP da Hungria após o brasileiro sentir um mal-estar após um dos treinos livres da corrida. A equipe, porém, assegura que não descarta a possibilidade de avaliar outros nomes.

A Williams confirmou que Kubica participou do teste nesta quarta-feira no circuito de Silverstone com o carro que a equipe utilizou na temporada 2014 da Fórmula 1, o FW 36, apenas apontando que o trabalho foi "bem-sucedido", sem revelar números de voltas ou tempos registrados pelo piloto polonês.

As informações são de que Kubica e Di Resta vão participar de testes pela Williams na próxima semana em Budapeste, o que representará ao polonês um retorno ao Hungaroring, onde treinou em agosto pela Renault. A equipe francesa, porém, contratou o espanhol Carlos Sainz Jr. para a próxima temporada, quando ele correrá ao lado do alemão Nico Hulkenberg.