Na China, Hamilton consegue primeira pole para a Mercedes

Na sua terceira corrida pela nova equipe, após ter deixado a McLaren na última temporada, o campeão mundial de 2008 Hamilton comemorou a pole número 27 de sua carreira em um circuito onde já ganhou duas vezes.

Fernando Alonso, da Ferrari, vai começar em terceiro, com Sebastian Vettel, da Red Bull em nono e seu companheiro de equipe Mark Webber no final do grid devido a um problema de combustível.

"Hoje é uma bênção estar aqui na frente porque ela (a ida para a Mercedes) foi uma mudança para mim", disse Hamilton a jornalistas.

A Mercedes, não competitiva na maioria da temporada passada, teve a última pole um ano atrás na corrida mesmo com Nico Rosberg. O alemão - cuja pole foi a primeira de um Mercedes, desta vez ficou em quarto.

Alonso vai começar à frente de Felipe Massa pela primeira vez nesta temporada, negando a honra do brasileiro de ser o companheiro de equipe primeiro a sair na frente do espanhol por cinco corridas consecutivas. Massa vai começar em quinto, com Romain Grosjean em sexto.

O líder Sebastian Vettel, da Red Bull, sairá em nono no grid depois de optar por começar com os pneus médios mais lentos, porém mais duradouros do que os novo compostos macios usados por Hamilton.

Vettel não definiu um tempo no final da sessão, após o bloqueio de uma roda.

Webber, que mal tem falado com o alemão depois de Vettel ter desafiado as ordens de equipe na Malásia e o ultrapassado para ganhar, foi afastado por um problema de combustível durante a segunda fase de qualificação.

O australiano foi o décimo quarto, mas enviado para o final do grid por não ter combustível suficiente no carro para levá-lo de volta aos boxes e fornecer uma amostra obrigatória.

Jenson Button, da McLaren, cujo carro estava fora do ritmo nas duas primeiras corridas, encontrou-se na posição inesperada de começar à frente dos Red Bulls em oitavo lugar e com o mais duro dos pneus.