Na luta pelo título da MotoGP, Lorenzo é o mais rápido do dia e Rossi fica em 5º

Rossi lidera o campeonato com 312 pontos e sete de vantagem para Lorenzo, mas é o espanhol quem parece estar mais perto de assegurar o título, pois o italiano terá que largar da última posição neste domingo por causa de uma punição imposta após um polêmico incidente com o também espanhol Marc Márquez na última prova, a etapa da Malásia.

Lorenzo está em busca do seu terceiro título na MotoGP - foi campeão em 2010 e 2012 - e começou o fim de semana na frente dos demais concorrentes ao marcar o melhor tempo do dia no segundo treino livre desta sexta-feira, com o tempo de 1min31s111.

Envolvido na polêmica com Rossi, Márquez, que venceu a etapa de Valência no ano passado, até liderou a primeira atividade no Circuito Ricardo Tormo, mas precisou se contentar com a segunda colocação com a marca de 1min31s250, registrado na sessão inicial com a sua Honda.

O também espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez, foi o terceiro colocado, com 1min31s377, à frente do italiano Andrea Iannone, da Ducati, com 1min31s444. Rossi marcou 1min31s475, sendo 0s364 mais lento do que Lorenzo, o que lhe rendeu a quinta colocação.

Ele foi seguido pelos compatriotas Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, e Andrea Dovizioso, da Ducati. Os irmãos espanhóis Pol e Aleix Espargaró, da Yamaha Tech3 e da Suzuki, ficaram em oitavo e nono lugar, respectivamente, e o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, completou a lista dos dez primeiros colocados nos treinos livres desta sexta-feira.

Os pilotos voltam a acelerar no Circuito Ricardo Tormo neste sábado, quando a sessão de classificação será realizada a partir das 11h10 (horário de Brasília). A etapa de Valência da MotoGP tem largada prevista para as 11 horas de domingo.