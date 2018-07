Na luta por título, Alonso mira 1ª vitória na Bélgica

"Eu fui bem em 2005, quando fiquei em segundo lugar e também na Fórmula 3000. Até agora, eu nunca estive com uma chance real de lutar pela vitória e eu muitas vezes abandonei em Spa, geralmente por razões de puro azar ou com problemas técnicos ou por causa dos meus próprios erros. Então, seria ótimo compensar isso este ano, pegando todos os pontos perdidos", disse.

Alonso comparou o circuito de Spa com os outros da Fórmula 1 para mostrar o quanto gosta de pilotar na pista belga. "Uma volta em Spa é como vinte em qualquer outra pista em termos de emoção e adrenalina que ela gera", afirmou o espanhol, que no ano passado abandonou o GP da Bélgica.

Para Alonso, vencer em Spa é tão especial quanto triunfar nas ruas de Montecarlo e no tradicional circuito de Monza. "É uma dessas corridas especiais, junto com Mônaco e Monza e as outras pistas famosas com uma grande reputação, o que lhes acrescenta valor, com todos os grandes nomes que ganharam aqui no passado, por isso espero que este ano possamos colocar o nosso nome lá. Mas no final do dia, ainda são 25 pontos pela vitória, assim como qualquer outra corrida".

Após dez corridas, Alonso ocupa a terceira colocação no Mundial de Pilotos, com 133 pontos. O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, lidera com 172.