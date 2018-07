Na pole, Vettel diz que corrida será imprevisível

"Já vimos muita coisa neste ano. Não vou sentar aqui e fazer previsões", afirmou o piloto da Red Bull, após faturar sua terceira pole do ano. "Será difícil e mais quente do que hoje. Haverá muitos carros tentando entrar na briga".

Mesmo sem fazer previsões, Vettel mostrou confiança em relação ao desempenho do seu carro. "Estou tendo um fim de semana muito bom. Tenho me sentido muito confortável no carro todos os dias. Hoje tentei dar o meu melhor no fim e tive uma grande sensação quando terminei a volta final", comemorou.

Distante da pole, o companheiro de Vettel na Red Bull, Mark Webber, lamentou seu fraco desempenho neste sábado. O australiano não conseguiu passar da 19ª colocação no grid de largada.

"Foi um grande baque para nós", admitiu o piloto, que culpou uma falha na asa traseira pelo rendimento abaixo do esperado. "Ficamos sem DRS. Isso nos custou 1,3 segundos. Fica bem difícil quando não se tem o DRS", comentou, decepcionado.