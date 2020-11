Na Turquia, Lance Stroll supera Verstappen e conquista a 1ª pole na Fórmula 1

Surpresa na sessão classificatória para o GP da Turquia da Fórmula 1: em um treino imprevisível, atípico, caótico e que demorou para ser concluído em razão da chuva, o canadense Lance Stroll foi o mais rápido neste sábado e conquistou a primeira pole da carreira na categoria. O piloto da Racing Point superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ficou em segundo.

Stroll teve uma performance notável. O canadense andou muito bem na pista molhada pela chuva e de pouca aderência em razão do recapeamento tardio e foi o grande destaque da sessão. Ele cravou 1min47s765 e foi mais veloz que o holandês, que liderou parte da atividade.

"Eu não consigo descrever em palavras o que sinto. Estou chocado. É sem dúvidas um dos pontos altos da minha carreira. Sonhamos com esses momentos quando somos pequenos e é realmente especial", observou Stroll, ainda incrédulo com o resultado. Ele se tornou o primeiro canadense a faturar a pole desde Jacques Villeneuve, no GP da Europa de 1997.

A segunda fila terá outros dois pilotos da Racing Point e Red Bull, com o mexicano Sergio Perez, que também chegou a liderar a sessão, em terceiro, à frente do tailandês Alexander Albon, que fez uma boa classificação em Istambul. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, completou os cinco primeiros no grid.]

Os resultados foram bem diferentes do que o habitual nesta temporada e isso fica claro com o desempenho da Mercedes, que não teve um piloto na pole pela primeira vez em 2020. Lewis Hamilton, que pode ser heptacampeão mundial antecipadamente neste domingo, continuou discreto neste fim de semana e terminou em sexto, seguido do francês Esteban Ocon, da Renault. Foi a pior colocação de largada do britânico neste ano.

O finlandês Valtteri Bottas foi ainda pior que o companheiro no circuito em Istambul e vai largar apenas na nona colocação. Os carros da equipe heptacampeã de construtores não conseguiram se adaptar à pista molhada e com pouca aderência que causou um festival de rodadas e escapadas ao longo do fim de semana.

A sessão também foi positiva para a Alfa Romeo, que teve o finlandês Kimi Raikkonen em oitavo e o italiano Antonio Giovinazzi no décimo lugar. A Ferrari teve os dois pilotos fora do Q3. Charles Leclerc, que vinha bem nas últimas provas, terminou apenas em 14º e ficou atrás de Sebastian Vettel, o 12º, pela primeira vez desde a classificação para o GP da Hungria.

A pista estava escorregadia antes mesmo do início do treinamento. A sessão foi interrompida logo no início e retomada depois de mais 40 minutos, assim que as condições climáticas melhoraram.

A largada para o GP da Turquia, no circuito em Istambul, está prevista para as 7h10 (horário de Brasília) do domingo. Será a 14ª de 17 etapas do calendário de 2020 da Fórmula 1.

Confira o grid de largada do GP da Turquia:

1º) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min47s765

2º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min48s055

3º) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min49s321

4º) Alexander Albon (TAI/Red Bull)) - 1min50s448

5º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault - 1min51s595

6º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min52s560

7º) Esteban Ocon (FRA/Renault) - 1min52s622

8º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min52s745

9º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min53s258

10º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min57s226

------------------------------------------------------

11º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min54s945

12°) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)- 1min55s169

13º) Carlos Sainz (ESP/McLaren)- 1min55s410

14º) Charles Leclerc (MON/Ferrari - 1min56s696

15º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min58s556

------------------------------------------------------

16º) Kevin Magnussen (DIN/Haas)- 2min08s007

17º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) - 2min09s070

18º) George Russell (GBR/Williams) - 2min10s017

19º) Romain Grosjean (FRA/Haas)- 2min12s909

20º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 2min21s611