Na volta do recesso, Rosberg lidera treino na Bélgica

O recesso de verão na Europa não mudou a rotina na Fórmula 1. No primeiro treino livre do GP da Bélgica, nesta sexta-feira, a Mercedes se manteve na frente, com o alemão Nico Rosberg, atual líder do Mundial de Pilotos. Ele foi o mais rápido da sessão inicial, ao superar o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, por apenas 0s097 no Circuito de Spa-Francorchamps.

Rosberg, com o tempo de 1min51s577, foi o piloto que mais permaneceu na pista. Completou 25 voltas, uma a mais que o companheiro britânico. Hamilton teve como melhor marca do dia até agora 1min51s674. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, foi quem mais chegou perto dos rivais da Mercedes. Ele anotou o tempo de 1min51s805.

Alonso, que chegou a sofrer com um problema eletrônico, foi seguido pelo britânico Jenson Button, da McLaren, com 1min52s404. Kimi Räikkönen, também da Ferrari, foi o quinto mais rápido, com 1min52s818. O mexicano Sergio Perez (1min52s903), o dinamarquês Kevin Magnussen (1min52s922), o alemão Nico Hulkenberg (1min52s937), o australiano Daniel Ricciardo (1min52s972) e o finlandês Valtteri Bottas (1min53s172), completaram o Top 10 desta sessão inicial.

Ricciado foi até agora o único que conseguiu superar os carros da Mercedes na temporada. Venceu duas corridas e é o terceiro colocado geral. Mesmo sem empolgar neste primeiro treino, voltou a ser melhor que o companheiro Sebastian Vettel. O atual tetracampeão da F1 não passou do 11º lugar (1min53s369).

Assim como Vettel, Felipe Massa foi novamente superado pelo colega de Williams. Enquanto Bottas cravou o 10º tempo, o brasileiro foi o 15º (1min53s968).

A sessão contou com dois estreantes. O norte-americano Alexander Rossi foi apenas o 20º mais rápido (1min57s232), com a Marussia. O alemão Andre Lotterer ficou em 21º (1min57s886), guiando a Caterham.