'Nada deu certo', lamenta Massa após ficar em 16.º lugar Felipe Massa não escondeu a decepção após o GP da Europa de Fórmula 1, neste domingo, em Valência, onde terminou a prova no 16.º lugar e viu o seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, vencer de forma brilhante. Com o triunfo, o espanhol retomou a liderança do campeonato e abriu nada menos do que 100 pontos (111 a 11) em relação ao brasileiro na classificação do Mundial.