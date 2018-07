Presidente da Ferrari descarta volta de Fernando Alonso em 2018

A possibilidade de o piloto Fernando Alonso voltar para a Ferrari em 2018, na vaga de Kimi Raikkonen, foi descartada pelo presidente da equipe, Sérgio Marchionne. Ao Motorsport, ele disse que o bicampeão mundial, hoje na McLaren, já foi avisado de que a Ferrari não tem ele nos planos.

"Alonso pode muito bem ter mostrado o desejo de retornar à Ferrari, mas ele não encontrou a mesma resposta do nosso lado", disse Marchionne. "Nós não estamos interessados".

Quanto a Max Verstappen, hoje na Red Bull, Marchionne desconversou: "Não assinamos nada. Antes do final do ano, você saberá".

Marchionne também evitou falar das possíveis consequências do embate entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, da Mercedes. A tensão entre os dois aumentou depois do GP do Azerbaijão, em Baku, quando o inglês freou e Vettel não conseguiu parar, tocando sua traseira. Momentos depois, o alemão revidou e bateu de leve na lateral do carro do rival.

Para o presidente da Ferrari, o episódio já é passado. "Nós nos reunimos depois de Baku e dissemos que este incidente era algo a ser evitado. Já fechamos esse capítulo. Temos que pensar nas corridas, não nessas bagunças."